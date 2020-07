Archiviata la storia con Cristian Gallella Tara Gabrieletto avrebbe iniziato una liaison con un altro uomo.

Archiviato il matrimonio con Cristian Gallella sembra che Tara Gabrieletto abbia dato inizio a una nuova liaison: l’ex corteggiatrice sarebbe stata sorpresa in un ristorante con un altro uomo.

Tara Gabrieletto ha un nuovo amore?

Ancora è mistero sui motivi che avrebbero spinto Tara e Cristian a dirsi addio, quel che è certo è che la storia è ormai finita e che entrambi sarebbero d’accordo nel vedere “altre persone” (ad ammetterlo è stato lo stesso Gallella, via social).

Per il momento Tara non ha rivelato nulla sulla sua vita privata attuale, ma sembra che sia stata pizzicata in un ristorante giapponese durante una cena a lume di candela con un altro uomo. Sarà vero?





Per il momento l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è limitata a confermare la notizia della sua rottura con Cristian, e ha chiesto ai fan di rispettare la sua privacy e di non chiederle nulla di lui.

Tara ha anche lanciato parole pesanti contro il suo ex affermando: “Io sto bene, sono contenta, sono tornata me stessa, ho ripreso in mano la mia vita. Sono finalmente tornata la Tara di sempre che aveva perso la sua strada… Sono rientrata”. La storia tra i due sembrava procedere a gonfie vele fino a poche settimane fa, e in tanti si chiedono cosa abbia spinto la coppia a chiudere definitivamente i rapporti.

I due erano convolati a nozze nel 2016. La storia d’amore era sbocciata nel dating show di Maria De Filippi.