Uomini e Donne, Nicola fa un appello: Gemma è sparita?

Nicola ha fatto un appello dopo Uomini e Donne perché Gemma sembra essere sparita.

A più di un mese di distanza dalla fine di Uomini e Donne Nicola Vivarelli ha fatto un appello per trovare Gemma, che sembra essere sparita. Le sue risposte su Instagram fanno realmente pensare che la dama del Trono Over sia sempre più lontana e i fan della coppia sono sempre più curiosi di scoprire cosa sta accadendo.

Molti speravano di vederli a Temptation Island, ma questo non è accaduto, e Nicola ha già raccontato di aver invitato da lui Gemma ma di non averla ancora convinta. Il ragazzo è convinto che se lei non accetta il suo invito significa che non ha voglia di vederla. Da quel momento i fan lo hanno riempito di domande.

Uomini e Donne: appello di Nicola

Nicola ha pubblicato su Instagram delle fotografie e ha deciso di rispondere a diverse domande. Una fan ha fatto un’osservazione ben precisa, scrivendo di aver notato un velo di tristezza nello sguardo di Nicola. “Se c’è tristezza nei miei occhi un motivo c’è” ha risposto Vivarelli e questo ha spinto tutti a pensare che le cose con Gemma non stiano andando per il meglio.

Ciò che ha stupito più di tutto è stato il commento che Nicola ha scritto in risposta ad un utente che gli ha chiesto dove aveva lasciato Gemma. “Domanda da un milione di dollari!!! Vorrei saperlo pure io” ha scritto il cavaliere.

Nicola sembra essere in cerca della sua Gemma e di alcune risposte da parte sua riguardo la loro relazione. Vivarelli ha scritto anche che sente la sua mancanza e che spera che tutto possa andare per il meglio con lei. La Galgani sembra aver fatto un passo indietro nei confronti di Nicola. La donna è sempre stata molto determinata nelle sue storie d’amore e il fatto che abbia deciso di non accettare i suoi inviti risulta molto strano a tutti.

Ovviamente ora toccherà a Gemma descrivere la sua versione dei fatti e spiegare le la relazione è finita.