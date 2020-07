L'emozionante video in cui Alessandra Tripoli svela a Luca Urso di essere incinta di un maschietto.

L’insegnante di Ballando con le Stelle Alessandra Tripoli ha scelto di condividere con i fan sui social il momento in cui suo marito, Luca Urso, ha saputo il sesso del loro primo bambino. Il video emozionante ha fatto il giro dei social.

Alessandra Tripoli, il figlio: video

Con una cascata di palloncini azzurri Alessandra Tripoli ha svelato a suo marito Luca Urso di essere incinta di un maschietto. L’uomo, colto di sorpresa, è scoppiato in lacrime dall’emozione. “It’s a boy!”, ha detto entusiasta l’insegnante di Ballando con le Stelle, che sta per diventare mamma per la prima volta.

Nella didascalia del video l’insegnante di Ballando ha rivelato che lei e suo marito avrebbero dovuto assistere insieme al test del DNA, ma lei non avrebbe resistito e lo avrebbe letto prima per fargli una sorpresa.

Alessandra Tripoli e suo marito sono residenti a Hong Kong, ma fanno la spola tra Roma e la Sicilia per i molti impegni di lavoro e familiari. Un anno fa la coppia aveva rivelato di desiderare ardentemente un figlio: “Luca e io abbiamo spesso parlato di figli perché entrambi ne vorremmo ma fino a oggi la nostra vita di ballerini ci ha sempre frenato su questa decisione.

Lo scorso anno, però, dopo aver fatto la nostra ultima competizione importante in Inghilterra ci siamo detti: “Il momento per pensare a un bambino è questo”, aveva ammesso la ballerina, e a quanto pare il loro desiderio è stato finalmente esaudito.