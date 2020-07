Antonella Elia in lacrime: cosa ha fatto Pietro Delle Piane?

Cosa ha combinato Pietro Delle Piane? Antonella Elia è scoppiata a piangere dopo aver visto un video.

Nel video di anticipazione di Temptation Island si vede Antonella Elia scoppiare in lacrime e portarsi le mani alla bocca dopo aver assistito a un video sul fidanzato, Pietro Delle Piane. Cosa sarà successo?

Antonella Elia in lacrime: il video

Pietro Delle Piane ha tradito Antonella Elia? A quanto pare la showgirl, durante il falò delle donne, sarebbe stata portata davanti a un monitor dove avrebbe assistito a qualcosa di scioccante. Nelle immagini condivise dai canali social di Temptation Island la si vede infatti mentre si porta le mani alla bocca e dice: “Non ci credo, ma cosa fa?”



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 20 Lug 2020 alle ore 7:51 PDT

Sembra chiaro che il soggetto del video sia il fidanzato Pietro Delle Piane, con cui Elia ha deciso di mettere alla prova il rapporto recandosi sull’isola delle tentazioni. I due sono legati da parecchio tempo e la storia d’amore ha resistito anche alla partecipazione della showgirl all’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Recentemente Pietro si era detto infastidito dal fatto che la compagna si fosse sbagliata chiamandolo col nome del suo ex, “Fabiano”.

Già nei mesi scorsi il rapporto era stato messo a dura prova per un presunto tradimento messo in atto proprio da Pietro nei confronti di Antonella Elia. Quello del video sarà un caso simile? Sui social i fan si sono scatenati col sarcasmo, e qualcuno ha scritto: “Avrà bevuto due gin tonic, invece di uno come le aveva promesso…” oppure, “Sarà entrato nella casa delle single senza telecamere”.

Per sapere cosa sia realmente accaduto bisognerà aspettare la puntata del 23 luglio.