Barbara d’Urso ha pubblicato una foto su Instagram e ha mandato in tilt il web.

Barbara d’Urso è una delle conduttrici più amate e apprezzate della televisione italiana. Dopo una stagione molto complicata, a causa dell’epidemia dovuta al coronavirus, la conduttrice napoletana, finalmente, può godersi un periodo di meritate vacanze. Bisogna ricordare, infatti, che Barbara, da vera stakanovista, come è sempre stata, non ha avuto timore di nulla e ha continuato ad andare in diretta, ogni giorno, per non lasciare soli i telespettatori che tanto la amano.

Nonostante sia in vacanza da circa un mese, la d’Urso non smette di pensare a tutti i suoi fan che, ogni giorno, le dimostrano tanto affetto e amore. Proprio nelle ultime ore, è tornata su Instagram e ha pubblicato uno scatto che ha fatto impazzire tutti.

Lo scatto infuocato di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso sa bene come sorprendere i suoi fan. Non solo il fantastico e divertente promo per annunciare il ritorno dei suoi programmi il prossimo settembre. Ha pubblicato su Instagram una foto, con cui ha letteralmente incendiato il mondo del web. Lo scatto parla da se. La conduttrice è distesa in piscina, con la pancia verso il basso. L’atmosfera naturale è davvero molto bella.

Nella foto Barbara indossa solamente il pezzo inferiore del costume. Ha la schiena totalmente scoperta e in testa indossa un bel cappello di paglia. Come didascalia alla foto ha scritto: “Fa troppo caldo”, seguito dal suo ormai iconico #colcuore.

Gli impegni professionali di Barbara

Inutile dire che lo scatto ha mandato letteralmente in tilt e in fiamme Instagram. In pochissimi minuti la foto ha fatto il pieno di like e di commenti. Tutti hanno apprezzato la conduttrice che, all’età di 63 anni, mantiene un fisico e un corpo sempre perfetto, addirittura meglio di molte ragazze. Barbara si sta godendo l’ultimo mese di vacanza prima di ritornare in onda. Il prossimo 7 settembre, infatti, su Canale 5, tornerà il suo Pomeriggio 5.

La domenica dopo, invece, il 13 settembre 2020, sarà la volta di Domenica Live e del talk show Live non è la d’Urso.