Barbara De Santi vuole tornare a Uomini e Donne per trovare un ragazzo più giovane.

Barbara De Santi è pronta a tornare a Uomini e Donne a settembre per incontrare un ragazzo più giovane. La donna, che ha appena pubblicato il suo primo libro dal titolo “Fare l’amore come una escort“, è stata intervistata dal Magazine ufficiale di Uomini e Donne e ha parlato della nuova edizione del programma televisivo di Maria De Filippi.

La dama del Trono over vuole essere presente anche nella nuova edizione, soprattutto per il fatto che i due troni potrebbero mischiarsi per creare un nuovo format.

Barbara De Santi a Uomini e Donne

A settembre, probabilmente, il Trono Over e il Trono Classico di Uomini e Donne si mischieranno per crearne uno unico. Barbara De Santi è molto incuriosita da questa novità e ha svelato di avere il desiderio di frequentare un ragazzo più giovane di lei, sempre che la differenza di età non sia eccessiva.

Secondo la dama la differenza di età perfetta è di massimo quindici anni. “A settembre, mi piacerebbe tanto tornare perché sono curiosa del nuovo format che mischia Over e Classico e chissà magari se non incontri un ragazzo giovane interessato a me. Io non starei mai con un uomo che possa essere mio padre o mio figlio, ma non avrei problemi a stare con una persona di dieci o quindici anni più giovane o più grande di me” ha spiegato la donna.





Barbara De Santi, che è stata criticata per una foto in costume, ha parlato anche di Rosario, il cavaliere che stava frequentando prima del lockdown e dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, che ha letteralmente stravolto il programma televisivo. Una frequentazione che è finita in fretta come è iniziata.

“Mi ha deluso molto, avevo il sentore di non essere ascoltata da lui. Quando gli ho detto che per me così non andava bene lui mi ha garantito che dopo la quarantena sarebbe cambiato tutto ma non si è fatto più sentire” ha raccontato la dama. La De Santi ha parlato anche di Temptation Island, spiegando che non è un programma adatto a lei. “In coppia, non so se parteciperei perché quando sono innamorata non riesco a stare troppo lontano dalla persona con cui sto” ha aggiunto.