Il marito di Benedetta Rossi ha svelato la ricetta che sua moglie non saprebbe cucinare.

Benedetta Rossi ha risposto alle domande dei fan sui social e suo marito Marco Gentili non le ha risparmiato una frecciatina in diretta social che non ha mancato di divertire i fan.

Benedetta Rossi, il marito

Benedetta Rossi e suo marito, Marco Gentili, vivono insieme in un grande agriturismo e sembra che la loro storia proceda a gonfie vele.

Come ogni coppia sposata da tempo però, tra i due sono frequenti battibecchi e frecciatine. L’ultima risale a una conversazione avuta dalla food bloogger con un suo fan, che le ha chiesto quale fosse un piatto che non sapesse cucinare. Immediata la risposta del marito di Benedetta Rossi, che difronte al tentennamento della moglie ha affermato: “Il pesce tu non lo sai cucinare!”. Lei ha tentato di schernirsi, ma Marco Gentili ha insistito rivolgendosi direttamente al pubblico social: “Non lo sa fare il pesce”, ha insistito.





Benedetta Rossi e suo marito abitano nell’agriturismo La Vergara insieme al loro cane, Nuvola (che di recente ha avuto numerosi problemi di salute tenendo i fan col fiato sospeso). Da sempre la coppia è molto affiatata e sui social Benedetta Rossi non manca di raccontare ai fan i dettagli della sua vita insieme a Marco Gentili nella loro casa immersa nel verde.

La coppia si è sposata alle Hawaii e a rivelare il motivo di questa decisione è stata la stessa food blogger, che ha dichiarato: “Ci siamo sposati alle Hawaii, perché io non amo i festeggiamenti classici.” Oggi i due sono inseparabili e amano trascorrere il loro tempo insieme, tra gite all’aria aperta e ottimi manicaretti.