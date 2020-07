Can Yaman è uno degli attori più amati. Ecco la foto del suo passato.

Spunta una foto dal passato di Can Yaman, uno degli attori più amati del momento. Il protagonista di Daydreamer – Le Ali del Sogno ha conquistato tutti i telespettatori e fatto innamorare tantissime donne, tra cui Francesca Cipriani. L’attore turco è diventato famoso in Italia lo scorso anno, quando Mediaset ha deciso di mandare in onda la serie tv Bitter Sweet, in cui vestiva i panni di Ferit Aslan, e quando è stato ospite di C’è Posta per Te.

Quest’anno è in onda con il ruolo di Can Divit e la sua storia d’amore con la dolce Sanem sta conquistando il pubblico, tanto che a settembre potrebbe sostituire Uomini e Donne.

Visualizza questo post su Instagram @instyleturkiye 📷 Ekim 2015 Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman) in data: 4 Ott 2015 alle ore 1:35 PDT

La foto dal passato di Can Yaman

Al momento Can Yaman è uno degli attori più amati e affascinanti. Un viso perfetto, uno sguardo profondo, un sorriso smagliante e un fisico perfetto sono le caratteristiche che lo contraddistinguono e che stanno facendo innamorare le donne italiane. Ma com’era l’attore prima di diventare famoso? Una foto del suo passato, che risale al 2015, è stata presa dal suo profilo Instagram. L’uomo era sempre molto bello e non è poi così diverso da come lo vediamo oggi, ma sicuramente adesso è più maturo anche nei suoi lineamenti.





L’attore, laureato in Giurisprudenza, ha lavorato come praticante procuratore. Dopo sei mesi ha capito che la sua passione per la recitazione era molto forte e ha tentato la carriera di attore. Can Yaman è diventato molto famoso in tutto il mondo e ora, con il suo ruolo in Daydreame, sta facendo innamorare tutte.

Il suo incontro con Sanem e l’inizio della loro romantica storia d’amore sta facendo battere tantissimi cuori.