Spostatasi in Salento per le sue vacanze, Chiara Ferragni si è palesata in nuove foto mettendosi in mostra coma una Venere postmoderna

Chiara Ferragni sembra averci preso gusto. Dopo la visita alla meravigliosa Galleria degli Uffizi di Firenze, la fashion blogger ha infatti postato in poche ore su Instagram una serie di foto da cardiopalma.

Chiara Ferragni, ambasciatrice osé

Durante la sua attuale puntata vacanziera in Salento, l’imprenditrice cremonese si è dapprima concessa un bagno in topless in una spettacolare vasca in muratura in una tipica masseria del posto.

Poi ha deciso di andare ancor più “a fondo” entrando in una suggestiva grotta, dove si è lasciata immortalare in una posa indimenticabile del suo lato B. Gli scatti si sono così rivelati una vera sorpresa per tutti i suoi fan, come una Venere di Botticelli in versione moderna e totalmente social.

Visualizza questo post su Instagram Outside bathtub is goals 🙌🏻 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 20 Lug 2020 alle ore 12:31 PDT

Visualizza questo post su Instagram Last night ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 21 Lug 2020 alle ore 1:54 PDT

Come è facilmente immaginabile, le foto hanno sì ricevuto un sacco di like, ma anche parecchie critiche da parte di alcuni utenti. Molti follower della blogger lombarda hanno infatti giudicato tali pose troppo hot per apparire su i social. In ogni caso lei è rimasta sopra le righe come al solito, continuando imperterrita nella sua missione di ambasciatrice del turismo italiano.