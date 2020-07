Costantino Vitagliano fidanzato: la conferma della relazione

Costantino Vitagliano si è fidanzato ufficialmente con una ballerina, con cui ha trascorso una vacanza a Londra.

Costantino Vitagliano si è ufficialmente fidanzato, dopo aver trascorso diverso tempo da single. Lui è ancora considerato il re dei tronisti di Uomini e Donne e i telespettatori continuano a seguirlo a distanza di anni. La sua storia con Alessandra Pierelli, conosciuta nel programma di Maria De Filippi, aveva ottenuto un grande successo e lo ha portato ad essere sempre al centro della cronaca rosa.

I riflettori su Costantino non si sono mai spenti e ora è arrivata finalmente la conferma che è ufficialmente fidanzato.

Costantino Vitagliano è fidanzato

Costantino Vitagliano si è fidanzato ufficialmente con la ballerina professionista Luba Mushtuk, una ragazza davvero bellissima. Ad annunciare questa bellissima novità è stato lo stesso Costantino, attraverso il suo profilo Instagram.

L’ex tronista di Uomini e Donne e la sua nuova compagna hanno condiviso diversi scatti e storie in cui sono insieme. Gli scatti riguardano in particolare modo una loro vacanza a Londra, in cui si mostrano molto felici ed innamorati. I fan sono scoppiati di gioia nel vedere Vitagliano di nuovo felice, dopo diverse storie finite male.

Su Instagram i due si sono mostrati in giro per Londra e in un negozio in cui hanno comprato un biglietto con una frase tratta dal film “Nothing Hill“. La frase dice: “Sono solo una ragazza che sta davanti a un ragazzo chiedendogli di essere amata“. Parole che confermano che la loro storia d’amore sta andando a gonfie vele e che sono davvero molto innamorati.