Scatti dal backstage di Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi.

Non si placano le voci sul caso di gossip più chiacchierato dell’estate. Protagonisti, ancora una volta, sono Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez. Dopo che, qualche settimana fa, Dagospia aveva lanciato la bomba, si sta cercando in tutti i modi di scoprire la verità.

Il tradimento di Stefano con Alessia c’è stato o no?. C’è da dire che tutti i protagonisti della vicenda hanno smentito pubblicamente ogni cosa. Proprio in queste ore, però, il settimanale Chi diretto dal conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha tirato fuori delle foto abbastanza particolari. Gli scatti risalgono all’epoca dell’Isola dei famosi 2018. In quell’anno, Stefano era inviato di Alessia dall’Honduras.

Scatti di Marcuzzi e De Martino

Ecco ciò che riporta il settimanale del direttore Signorini. “Se all’inizio l’atmosfera era freddina sul set, dopo poco tutto cambia ed ecco le immagini del backstage, mai viste, che mostrano un’altra storia. Alessia sussurra dietro le quinte “Stefano è davvero un bonazzo” e insieme con lo staff del giornale decidono per una cover dove De Martino mostri la sua fisicità, senza sottintesi: in sintesi a petto nudo. L’ex della Rodriguez all’inizio è bastian contrario ma basta poco e si lascia andare e quel set si trasforma quasi in un parco giochi “hot” mai mostrato fino ad oggi.

Stefano e Alessia, sotto gli occhi di tutti, scherzano, lei fa le linguacce a lui e lui risponde allargando il sorriso da playboy. Una battuta in napoletano, i look da scegliere, entrambi mostrano la loro fisicità esplosiva e si inizia a giocare”.

Le indiscrezioni di Alfonso Signorini

Insomma, stando alle informazioni in possesso di Alfonso, tra Alessia e Stefano c’era una sintonia già da qualche anno. Non è un’amicizia che è nata adesso, negli ultimi mesi.

Non è finita qui. Sempre sul settimanale Chi si leggono altre parole esclusive. “I due seduti sulla panchina, lei che fa la linguaccia a lui, lui che sorride con un sorriso che ti travolge, entrambi a piedi nudi, vicinissimi: entrambi felici di essere lì insieme in quel momento. Le fotografie a volte raccontano più di ogni parola scritta”.