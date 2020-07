Elettra Lamborghini matrimonio: cambiamento improvviso

Il cambiamento improvviso di Elettra Lamborghini per il suo matrimonio.

Il matrimonio di Elettra Lamborghini è uno degli eventi più attesi dell’anno. Manca davvero poco, ma ci sono stati alcuni imprevisti dell’ultimo minuto. La cantante ha svelato su Instagram che ha deciso di cambiare inaspettatamente la location dell’evento, che si doveva svolgere sul Lago di Garda.

Per il momento la Lamborghini ha preferito non svelare i motivi del cambiamento ma in molti pensano possa essere dovuto alle misure di prevenzione per il Coronavirus. In questo periodo le decisioni da prendere sono ancora più difficili, soprattutto se si tratta di un evento così importante.

Il matrimonio di Elettra Lamborghini

Il matrimonio di Elettra Lamborghini è stato fissato il 6 Settembre, ma al momento non si conosce la nuova location scelta dalla cantante.

L’ipotesi è che potrebbe decidere di sposarsi a Bologna, come voleva suo padre Tonino, che non aveva preso bene l’idea che la figlia non si sposasse nella sua città natale. L’organizzazione delle nozze è stata affidata al famoso wedding planare Enzo Miccio e i fan della Lamborghini potranno seguire il grande evento su Real Time. La cantante ha firmato anche un contratto in esclusiva con Verissimo, che trasmetterà le immagini del suo matrimonio.





L’attenzione sulle nozze è davvero altissima, anche perché Elettra Lamborghini, che ha mostrato le sue curve, è una delle poche che ha deciso di sposarsi nel 2020 e di non rimandare il matrimonio nonostante il Coronavirus. La donna è molto determinata e anche molto innamorata di Afrojack, che frequenta dal 2018.

Il loro primo incontro è avvenuto grazie ad amici in comune e i due non si sono più separati. Il vero nome del dj olandese è Nick van de Wall e ha 33 anni. Lo scorso anno è arrivata la proposta di matrimonio durante le vacanze di Natale. Il prossimo passo sarà avere dei figli, come tanto sogna la cantante.