Il matrimonio di Fabio Volo è ufficialmente finito. Lo scrittore e la moglie Johanna Maggy si sono ufficialmente lasciati, come riportato dal settimanale Chi. Si tratta di una nuova coppia che è scoppiata dopo il lockdown. I due sono rimasti in buoni rapporti, soprattutto per il bene dei loro figli Sebastian, di 7 anni, e Gabriel, di 5 anni.

Fabio Volo, che si è scagliato contro Matteo Salvini, secondo quanto riportato, vedrà molto meno i suoi figli perché la moglie, insegnante di yoga, ha deciso di lasciare l’Italia per andare a lavorare alle Baleari.

Il matrimonio di Fabio Volo sembra essere ufficialmente arrivato al capolinea, anche se nessuno dei due ha ancora confermato o smentito questa notizia. La rottura tra i due sembra essere pacifica e molto serena, in onore dei tanti anni trascorsi insieme e per il bene dei loro due figli.

Gli appassionati di gossip non si sono stupiti per questo scoop, perché da diverse settimane si parlava di una profonda crisi tra Fabio Volo e la moglie Johanna. Sembrerebbe che i problemi siano iniziati prima dell’emergenza per il Coronavirus, addirittura alcune persone vicine alla coppia parlano di una crisi iniziata a Natale.

La quarantena potrebbe essere stata semplicemente la ciliegina sulla torta, che ha spinto Fabio Volo e la moglie ad intraprendere due strade diverse e separate. I due si erano conosciuti nel 2011 a New York, grazie ad un’amica in comune. Lui, che ha parlato del Coronavirus, era in città per girare il film “Il giorno in più”, mentre lei seguiva un corso di pilates. Entrambi hanno avuto un colpo di fulmine e dopo due anni hanno iniziato ad allargare la famiglia.