Gianluca Grignani divorzio: la moglie Francesca lo ha lasciato

Francesca ha scelto di chiedere il divorzio dal marito Gianluca Grignani, dopo tanti anni di matrimonio.

Il divorzio di Gianluca Grignani è ufficiale e sembra sia stata la moglie Francesca a voler lasciare il cantante. Lo scoop è stato lanciato da Dagospia, che ha annunciato che il matrimonio del cantante milanese è arrivato al capolinea. Secondo le indiscrezioni sembra sia stata la moglie ad entrare particolarmente in crisi, perché le cose tra di loro non andavano bene da diverso tempo.

La coppia era sposata dal 2003, ma la separazione è iniziata all’inizio del 2020. Gianluca e Francesca sono genitori di quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona.

Il divorzio di Gianluca Grignani

Gianluca Grignani è stato lasciato dalla moglie Francesca, a cui ha dedicato alcune canzoni del suo repertorio. La donna non fa parte del mondo dello spettacolo, ma lavora come fotografa. Per il momento non sono stati resi noti i motivi della fine del loro matrimonio, ma ci sono stati molti momenti di crisi nel corso degli anni.

I due hanno quattro figli e secondo le indiscrezioni avrebbero iniziato a separarsi già dall’inizio di quest’anno. Grignani al momento sta cercando di concentrarsi solo sul lavoro.





Il cantante è pronto per l’uscita di un nuovo triplo album, che è stato anticipato da alcuni singoli.

Il cantante ha spiegato che uno di questi, chiamato Non dirò il tuo nome, è dedicato alla stessa ragazza a cui è stata dedicata la canzone “La mia storia tra le dita“. Grignani, che ha sempre avuto un passato tormentato, preferisce non fare il suo nome ma si tratta di una ragazza che doveva sposare tanti anni fa, prima di conoscere Francesca. Oggi quella donna è sposata e ha una famiglia, ma è rimasto un rapporto di grande affetto.