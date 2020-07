Iannone e Cristina Buccino avvistati di nuovo insieme

Andrea Iannone e Cristina Buccino hanno trascorso una notte insieme a Milano.

Da mesi circolano voci riguardanti una presunta liaison tra l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, il motociclista Andrea Iannone, e la modella Cristina Buccino. Dopo giorni di silenzio i due sarebbero stati sorpresi insieme in un hotel di Milano.

Andrea Iannone e Cristina Buccino insieme?

A quanto pare Andrea Iannone e Cristina Buccino sarebbero stati vittime di un episodio piuttosto imbarazzante: usciti insieme da un albergo di Milano dove avrebbero cercato di non dare troppo nell’occhio, i due si sarebbero imbattuti nell’intera squadra della Fiorentina, che alloggiava presso lo stesso albergo. Per il momento la questione resta un rumor senza conferma, ma in tanti sarebbero pronti a giurare che la coppia presto o tardi uscirà allo scoperto.





Andrea Iannone avrebbe iniziato a frequentare la modella dopo aver chiuso il suo rapporto con Belen Rodriguez, con cui negli ultimi tempi si pensava alla convivenza. Proprio per amore della showgirl argentina Iannone ha acquistato una lussuosa villa in Svizzera dove pensava che sarebbe andato a vivere con lei e Santiago.

Dopo Belen è stata la volta di Giulia De Lellis, che dopo alcuni mesi di liaison ha preferito tornare dall’ex fidanzato storico Andrea Damante.

Insomma, gli ultimi due anni non sono stati affatto semplici per Andrea Iannone, e non c’è motivo quindi di stupirsi se attualmente con la Buccino preferisca utilizzare i piedi di piombo. I due confermeranno mai la liaison? Per il momento sui social tutto tace.