Ludovica Pagani prossima concorrente del Gf Vip di Alfonso Signorini?.

Continuano senza sosta i provini per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore del reality di Canale 5, Alfonso Signorini, insieme a tutta la sua squadra di lavoro, stanno selezionando i prossimi concorrenti Vip che, a partire dal prossimo 14 settembre 2020, entreranno nella casa più famosa d’Italia.

Tanti sono i nomi che, nel corso degli ultimi giorni, stanno circolando e diventando sempre più insistenti. Oltre a Flavia Vento, Eva Grimaldi, Francesca Brambilla, con probabilità potrebbe entrare nel loft di Cinecittà, anche una famosissima influencer. Il suo nome è Ludovica Pagani. Tutti la conoscono. La sua presenza all’interno della casa di Alfonso Signorini non passerà di certo inosservata.

Ludovica Pagani nel cast?

“Due milioni di seguaci, bellezza da capogiro, influencer e dj. Ludovica Pagani si presenterà così dinanzi alla porta rossa della nuova edizione del Gfvip come concorrente. Sarà lei la bomba sexy di questa nuova avventura in partenza il 14 settembre su Canale 5”. Così si legge sull’autorevole sito giornalistico Giornalettismo.com. E ancora, si continua. “Molto attiva sui social, Ludovica Pagani, la 25enne bergamasca è impegnata in questi giorni anche in Radio.

Il sabato e la domenica pomeriggio, infatti, conduce da sola una trasmissione su Radio 105 dalle 16 alle 18. Ora si farà notare anche in televisione, con la sua partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratelli Vip che inizierà a metà settembre”.

Eva Grimaldi al Gf Vip?

Non solo Ludovica Pagani. Stando alle ultime informazioni, potrebbero entrare nel cast del Grande Fratello Vip anche il fratello di Mario Balotelli e la moglie di Imma Battaglia, Eva Grimaldi.

L’attrice aveva già fatto discutere nel corso della passata edizione. Al Gf Vip 4, infatti, ha partecipato anche Licia Nunez, che è stata per molti anni, proprio prima di Eva, compagna della matematica. Con probabilità, con la presenza in casa della Grimaldi, si tornerà a parlare di questa tormentata storia d’amore.