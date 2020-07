Mercedesz Henger si confessa: il rapporto con mamma Eva

Mercedesz Henger torna a parlare del suo rapporto difficile e teso con la mamma Eva.

Mercedesz Henger si confessa e torna a parlare del rapporto con mamma Eva in un’intervista per il settimanale “Nuovo”. La ragazza, ex naufraga de L’Isola dei Famosi, si è esposta numerose volte nel corso dell’anno nel salotto di Barbara d’Urso, dove ci sono state delle forti discussioni con Eva Henger.

I loro rapporti al momento sono tesi, addirittura quasi inesistenti. La D’Urso aveva cercato di far fare pace a mamma e figlia, ma la tensione era alle stelle. Mercedesz era molto risentita per il fatto di aver scoperto dalla stampa che Riccardo Schicchi in realtà non è suo padre biologico.

Mercedesz Henger e mamma Eva

“Le cose tra me e mia madre sono rimaste quelle che erano: tra noi non c’è alcun rapporto.

Preferisco che certe situazioni rimangano private, invece lei non ha tenuto le cose tra le pareti di casa, come si dovrebbe fare in queste circostanze, ma le ha rese pubbliche. Io, invece, voglio seguire la mia linea: vicende del genere non dovrebbero essere divulgate ma solo discusse in famiglia” ha spiegato Mercedesz Henger, riferendosi alla scoperta che ha avuto e che ha distrutto la sua famiglia.

“Io ho un’idea su chi è stato. Deve essere una persona che conosco. A parere mio sono persone molto vicine. Non credo che sia vero che lo sapeva mezza Italia. Mia madre mi sta attaccando, mi fa molto male. Io tuttora, vedendo la reazione di mia mamma, non credo di aver sbagliato” ha spiegato la Henger, concludendo con una frase molto forte nei confronti di sua madre. “Non la voglio proprio vedere” ha concluso e per il momento le due rimangono distanti.