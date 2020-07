Achille Lauro si è messo a disposizione della sua "regina": Mina vuole fare un duetto col cantante.

Mina farebbe un duetto con Achille Lauro? Stando a quanto rivelato dal figlio della cantante e suo fidato collaboratore, Massimiliano Pani, la Tigre di Cremona sarebbe aperta a una collaborazione con l’artista di Me ne frego.

Mina e Achille Lauro: una canzone

Lo stesso collaboratore e figlio della Tigre di Cremona ha rivelato che Mina sarebbe disposta a realizzare una canzone con Achille Lauro: “Perché non ci manda una canzone? Con il pezzo giusto, se ne potrebbe parlare. Lauro è un ragazzo intelligente e sensibile”, ha fatto sapere Massimiliano Pani. Lauro a sua volta non ha perso tempo e via social ha condiviso l’intervista al figlio di Mina mettendosi a sua disposizione.







“Ho venduto l’anima ad un diavolo ed il mio cuore con dentro chi amavo solo per questo.

Al suo servizio regina”, ha scritto il cantante, da sempre vero appassionato della musica di Mina. Per il momento sulla questione non sono emersi altri dettagli, ma in tanti sarebbero felici di vedere i due artisti cimentarsi insieme in un duetto inedito.

Pur essendosi ritirata dalla scene Mina non ha smesso – sporadicamente – di collaborare con artisti del panorama odierno (tra i tanti Alex Britti e gli Afterhours). Il figlio di Mina ha anche ipotizzato un duetto della cantante e del rocker italiano Vasco Rossi.

Sarà vero?