Nina Moric e Belen Rodriguez senza mascherina: la reazione di Costanzo

Nina Moric e Belen Rodriguez sgridate da Maurizio Costanzo perché erano senza mascherina

Nina Moric e Belen Rodriguez sono state sgridate da Maurizio Costanzo perché erano senza mascherine. Il giornalista ha risposto ad una domanda di una lettrice all’interno della rubrica per il settimanale “Nuovo Tv”. La donna ha spiegato di essere rimasta colpita dall’immagine che ritrae Belen e Nina che si parlano in un locale di Capri, visto che dopo anni di dissapori sembrano aver trovato il punto in comune per instaurare un rapporto di amicizia.

Maurizio Costanzo è subito intervenuto e ha sgridato le due donne.

Nina Moric e Belen Rodriguez

Maurizio Costanzo ha sgridato le due showgirl perché non ha apprezzato il fatto di averle viste insieme in un luogo chiuso, molto vicine, senza avere la mascherine. Le regole per arginare la diffusione del Coronavirus sono molto importanti e Costanzo non trova giusto che abbiano mostrato di non curarsene palesemente. “Così non va affatto bene.

Chi avrà mai il coraggio di parlare di un nuovo lockdown a quelli che hanno dovuto chiudere le attività per mesi o a quelli che hanno perso lavoro e denaro? Pensiamo anche a come reagirebbero le famiglie che hanno perduto i loro cari” ha risposto Costanzo.

Per molti è stato bello vedere Nina Moric e Belen Rodriguez insieme, tenendo conto che per anni hanno avuto molti problemi per il fatto che sono state entrambe le compagne di Fabrizio Corona. Ciò che tutti hanno notato, e che Maurizio Costanzo ha voluto sottolineare, è che le due donne non stavano rispettando per niente le norme attualmente in vigore per il Coronavirus. La Moric in un’intervista a Riccardo Signoretti ha espresso la sua vicinanza a Belen per la fine del matrimonio con Stefano De Martino.