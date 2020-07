Dopo le moltissime foto pubblicate sui social, Wanda Nara si è superata: lo scatto in babydoll da bollino rosso

Wanda Nara è praticamente abituata da sempre a essere osservata e commentata per la sua estrema sensualità. Tuttavia uno dei suoi ultimi post su Instagram ha scatenato vieppiù i bollenti spiriti dei suoi numerosissimi fan. La showgirl argentina si è infatti palesata in uno scatto a dir poco osé, in una tenuta da notte decisamente succinta che ne ha messo in mostra il proverbiale prosperoso décolleté.

La foto dell’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha così raccolto in pochissimo tempo una valanga di apprezzamenti, non solo per le forme stratosferiche, ma anche per la scelta del make-up minimal.

Visualizza questo post su Instagram Good night 💤 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 16 Lug 2020 alle ore 3:29 PDT

Nel mentre, la relazione di Wanda Nara con il coniuge Mauro Icardi pare andare alla grande.

La passione di certo non manca nella coppia di super belli, tanto che la stessa showgirl appare decisamente soddisfatta nel condividere nuovi scatti con la sua anima gemella. Anche gli affari procedono bene, visto che proprio recentemente è giunto il contratto nonché il rinnovo per il bomber con il PSG. Anche lui, del resto, non si fa mancare il suo seguito sui social, dove conta al momento sei milioni e mezzo di sostenitori.

Visualizza questo post su Instagram 🚢 navegando ❤️🗼 Paris es Magico ❤️ Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 14 Lug 2020 alle ore 3:23 PDT