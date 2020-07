Allontanatosi dalla Puglia forse per dissidi col padre, Yari Carrisi sembra essersi innamorato di una splendida artista di origini finlandesi

I figli di Al Bano sembrano essere tutti in giro per il mondo. Così ha fatto anche Yari Carrisi, il quale ha deciso di partire per le sue vacanze dopo aver forse discusso col padre durante la quarantena a Cellino San Marco.

Se per il momento questa resta solo una voce di corridoio, possiamo solo dire che il 47enne ha in ogni caso lasciato la sua terra natìa.

Un’interessante novità riguarda tuttavia Yari Carrisi, da sempre poco avvezzo a chiacchiere e pettegolezzi.

Ricordiamo il periodo in cui fu legato a Naike Rivelli, la cui relazione si concluse per incompatibilità di carattere. Lo scorso anno si era inoltre ipotizzato un possibile flirt con Asia Argento, ma in questo caso il rumors non venne mai confermato. A ogni modo, adesso nel cuore del figlio d’arte pare esserci una bellissima donna bionda di origini straniere. Il suo nome è Thea Crudi, un’artista italo-finlandese che si occupa di musica, scrittura, ballo e meditazione.

Eccola in uno scatto preso proprio dal profilo Instagram del figlio di Al Bano e Romina Power: