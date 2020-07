Tra le coppie protagoniste della quarta puntata di Temptation Island quella formata da Anna e Andrea. Ecco cosa è successo.

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la quarta puntata trasmessa giovedì 23 luglio 2020. Giunto ormai alla settima edizione, al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Andrea e Anna.

Ecco cosa è successo.

Anna e Andrea

Ad Andrea viene mostrato un video in cui si vede Anna sempre più vicina al single Carlo. Nel frattempo i single mostrano alcune perplessità sulla strategia di Anna, tanto da affermare: “Non dovrebbe funzionare così. Tu mi fai ingelosire e allora ti sposo”. Anche Antonella Elia afferma: “La verità è che adesso Anna è con Carlo. Se lo sta trattando come un animale domestico è bruttissimo”. Andrea Battistelli, dal sui canto, resta in silenzio e decide di tuffarsi in mare.

Giunto al falò dei fidanzati, Andrea assiste a un altro video con Anna e Carlo che si abbracciano in riva al mare. Ma non solo, Anna sussurra: “Non so più niente”. Andrea quindi commenta: “Sta continuando con la strategia ma mi sta mancando di rispetto. Se vuoi un figlio e il matrimonio così mi allontani. Ora devo pensarci ancora di più. Non l’ho mai tradita, non le ho mai dato modo di pensarlo.

Perché deve mancarmi di rispetto?”. Tornato al villaggio Andrea si sfoga: “Mi sono stufato. Quando usciamo le dico vaffan***. Vai a farti una vita con Carletto. Già ho visto abbastanza per i gusti miei”.