Antonella Clerici in piscina scatena i fan dei social.

Antonella Clerici, dopo un lungo periodo di panchina, si appresta a tornare sui teleschermi degli italiani. Dopo la chiusura della Prova del Cuoco, la Clerici tornerà nel suo storico slot delle 11. Per lei un programma completamente nuovo, incentrato sulla cucina e sulla semplicità.

In attesa del ritorno sul grande schermo, la conduttrice della Rai ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi. La Clerici ha parlato del suo lungo periodo di distanza dalla televisione e del rapporto con l’ex direttrice di Rai 1, Teresa De Santis. Antonella ha detto che con la direttrice non si è mai trovata e non poteva fare altro che aspettare che passasse la muttata.



Gli impegni di Antonella Clerici

Il distacco dalla televisione, però, ha portato anche qualcosa di positivo. “Il mio stop è servito per regalare a Maelle tutto il mio tempo”, ha spiegato. A settembre, per lei, due nuovi progetti. Oltre il programma quotidiano “È sempre mezzogiorno”, per lei anche un nuovo programma serale. Si tratta della versione senior di “The Voice”, che andrà in onda, con probabilità, la prossima primavera. In occasione del l’intervista ad Oggi, Antonella ha aperto le porte della sua villa.

Sono state scattate delle foto in piscina. Antonella ha mostrato le sue forme e gli scatti hanno conquistato tutti i suoi fan.