Baby 3: Anna Lou nel cast

Anche Anna Lou Castoldi entrerà a far parte del cast di Baby 3, la serie Netflix incentrata sullo scandalo delle baby squillo del quartiere Parioli di Roma.

Per la giovane figlia di Asia Argento e Morgan – oggi 19enne – non si tratta del primo debutto: in passato Anna Lou Castoldi ha già recitato sul set di Incompresa, film di sua madre Asia Argento. In questa stagione della serie Netflix la figlia di Morgan e Asia Argento non è l’unica new entry né l’unica “figlia di”: oltre a lei sarà presente Riccardo Mandolini, il figlio di Nadia Rinaldi.





Per quanto riguarda Anna Lou, che ha sempre preferito vivere il proprio privato lontano dai riflettori, si tratta probabilmente della prima serie abbastanza importante, ed è fuor di dubbio che dopo Baby 3 la vedremo ancora in tv. La figlia di Morgan e Asia Argento è balzata alle cronache in passato a causa delle continue battaglie mediatiche dei suoi genitori e poi, circa un anno fa, quando finì sotto l’occhio del ciclone per aver postato una foto dei social dove appariva mentre imbrattava un mezzo pubblico.

Dopo la bufera scatenatasi per la vicenda la giovane figlia d’arte ha chiesto pubblicamente scusa per quanto accaduto.