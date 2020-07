Mediaset ha svelato quale sarà la sorte di Daydreamer, serie tv turca, nei prossimi mesi.

Senza dubbio la serie turca Daydreamer è riuscita a catalizzare l’attenzione di molti telespettatori e in tanti si chiedono quale sarà il futuro della serie ora che a settembre riprenderà la naturale programmazione (con Uomini e Donne e il Segreto quasi nella stessa fascia oraria).

Daydreamer: la programmazione di settembre

Mentre le prime indiscrezioni parlavano di una cancellazione quasi totale di Daydreamer per lasciare spazio agli appuntamenti fissi di settembre (tra i quali il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne) sembra che gli ottimi ascolti ottenuti dalla serie le abbiano aperto le porte verso un’ulteriore messa in onda. Sarebbe stata Mediaset stessa a confermare che Daydreamer continuerà ad andare in onda, quantomeno, fino ai primi di settembre: “Poi tornerà convivendo con Il Segreto, o alla fine di quest’ultimo”, si legge in un comunicato della rete televisiva.





Senza dubbio la serie ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori nella fascia pomeridiana estiva, dove di solito vengono trasmesse le fiction e il dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne (che tornerà a settembre leggermente modificato, per via dell’emergenza Coronavirus).

A causa della pandemia in corso i palinsesti Mediaset e Rai hanno subito importanti stravolgimenti, e molti programmi sono stati cancellati o rinviati a data da destinarsi. A settembre è atteso il grande ritorno tv di Antonella Clerici (quest’anno alla conduzione di ben due programmi) mentre La Prova del Cuoco è stato definitivamente cancellato. Incerte anche le sorti delle due conduttrici Simona Ventura e Lorella Cuccarini.