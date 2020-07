Elodie ha mostrato ai fan la sua nuova casa, dove andrà a vivere da sola e senza Marracash.

Elodie ha mostrato ai fan dei social la sua nuova casa: nel mostrarla la cantante si è presentata da sola e senza il fidanzato Marracash, con cui in molti credevano che sarebbe andata a convivere.

Elodie: la casa nuova

Elodie e Marracash hanno trascorso insieme la quarantena per l’emergenza Coronavirus, e in tanti hanno creduto che l’intesa della coppia potesse portarli molto presto a una convivenza definitiva.

A sorpresa Elodie ha mostrato ai suoi fan la sua nuova casa, ma senza il fidanzato Marracash. Con lei sarebbe stata presente l’amica cantante Joan Thiele, che le avrebbe fatto dono di un mazzo di fiori per il nuovo appartamento.



Elodie e Marracash si sono conosciuti durante l’estate 2019 sul set del loro singolo, Margarita, e da allora sono diventati inseparabili: la cantante ha affermato di essere innamorata più che mai del collega, ma non ha neanche nascosto di aver vissuto con lui momenti di “alti e bassi” visto che entrambi non avrebbero un carattere facile. “Abbiamo avuto discussioni, come tutti. Marracash è un uomo non facile. E io sono una donna complicata”, ha dichiarato Elodie.

Entrambi hanno però ribadito di essere più innamorati che mai e a proposito del suo sentimento verso la giovane cantante Marracash ha dichiarato: “è una donna molto saggia, io sono molto più impulsivo, mi dà ottimi consigli”. In tanti credevano che molto presto per la coppia ci sarebbero stati la convivenza o un figlio, ma per il momento sembra proprio che i fan dovranno abituarsi ad aspettare.