Eros Ramazzotti, la nuova fiamma è Veronica Montali?

Eros Ramazzotti ha una nuova fiamma? La risposta della diretta interessata: Veronica Montali.

La nuova fiamma di Eros Ramazzotti è l’imprenditrice, influencer ed ex allieva di Amici Veronica Montali?I due sarebbero stati pizzicati insieme nella città di lei (Loano) e le sue risposte a proposito di una liaison col cantante sarebbero state piuttosto ambigue.

Eros Ramazzotti e Veronica Montali: i dettagli

A quanto rivelato dalla stessa Veronica Montali, lei e Eros si sarebbero conosciuti ormai diversi anni fa, ma avrebbero ripreso a frequentarsi solo in tempi non sospetti. “Ci troviamo bene insieme, parliamo di tutto. Ci confidiamo i nostri problemi. Abbiamo un vissuto che ci accomuna perché tutti e due siamo separati e abbiamo figli piccoli”, ha confidato Veronica Montali, già mamma di Sofia, 10 anni, e Aurora, 5, (nate dal suo matrimonio, ormai naufragato).

A proposito della presunta liaison con Eros l’influencer non si sarebbe sbilanciata e anzi, si sarebbe limitata a dire in maniera evasiva “se son rose fioriranno”. Per il momento Eros Ramazzotti ha sempre smentito i presunti flirt a lui attribuiti (gli ultimi sono stati quelli con Roberta Morise e Sonia Lorenzini) e ha dichiarato di volersi dedicare completamente a l’unico amore della sua vita, i suoi figli.



L’estate scorsa il cantante si è separato da Marica Pellegrinelli, madre dei suoi due figli più piccoli (Gabrio Tullio e Raffaella Maria). Precedentemente il cantante è stato sposato con Michelle Hunziker, madre di sua figlia Aurora. Eros confermerà le indiscrezioni riguardanti un suo legame con Veronica Montali? Staremo a vedere.