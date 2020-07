Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli più felici che mai: presto avranno un secondo bebè.

Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli sono più innamorati che mai e adesso, dopo anni d’amore, si sono decisi ad allargare ulteriormente la loro famiglia: dopo l’arrivo del piccolo Enea la coppia ha confessato di aspettare un secondo bambino.

Giovanni e Giada: il secondo figlio

Giada Pezzaioli è incinta, e ha raccontato ai fan le prime emozioni riguardanti questa seconda gravidanza. “Se il primo si fa con amore, il secondo si fa con il doppio dell’amore e della consapevolezza”, ha scritto la bella fidanzata di Giovanni Conversano, rivelando che il piccolo (o la piccola) dovrebbe nascere a gennaio.



La coppia ha già un figlio, Enea, che molto presto sarà “fratello maggiore”. Giada Pezzaioli ha rivelato che all’inizio, quando ha scoperto di essere incinta, avrebbe pensato che si sarebbe trattato di una gravidanza gemellare, notizia poi smentita dalla prima ecografia. Lei e Giovanni sono legati da circa 10 anni e ormai sono una coppia rodata (lui è balzato alle cronache per aver avuto una lunga storia d’amore con l’ex fidanzata di Pago, Serena Enardu).

Nonostante l’arrivo di due figli e una relazione che prosegue da oltre 10 anni, Giada Pezzaioli non ha ancora risposto alla proposta di matrimonio che Giovanni le ha fatto in diretta tv. A Vieni da Me Conversano si era presentato con fiori ed anello, chiedendo a Giada di sposarlo in ginocchio. Lei non aveva risposto, e a seguire aveva spiegato via social: “Grazie a chi ha capito il mio imbarazzo, non mi aspettavo una cosa del genere.

Non tutte le risposte arrivano nel momento in cui si vogliono ma bisogna saper aspettare.”