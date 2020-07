Giulia Cavaglià e Francesco Sole potrebbero essersi lasciati definitivamente.

Giulia Cavaglià e Francesco Sole, che avevano involontariamente pubblicato un video osé, potrebbero essere in crisi. Si tratta per il momento di una semplice indiscrezione, ma i fan sono molto attenti e hanno notato degli indizi su Instagram che fanno pensare al peggio.

Giulia è stata molto sfortunata nel suo percorso a Uomini e Donne. Prima ha corteggiato Lorenzo Riccardi, che ha scelto Claudia Dionigi con cui ora è inseparabile. Poi è diventata tronista e ha scelto Manuel Galiano, ma dopo poche settimane tutto è finito. Con Francesco Sole aveva finalmente trovato il sorriso e i due sembravano davvero molto innamorati.

Giulia Cavaglià e Francesco Sole in crisi

Nelle ultime ore sono trapelate delle voci secondo cui tutto sarebbe cambiato improvvisamente tra Giulia e Francesco.

Non è trascorso molto tempo da quando pubblicavano le loro foto su Instagram, dove si mostravano felici e sereni. Da qualche giorno, però, i fan hanno notato degli indizi che portano a far pensare che ci sia stata una profonda crisi tra i due. I due ragazzi, fino a qualche giorno fa profondamente innamorati, oggi non si seguono più su Instagram. Sono spariti i like sulle foto, che si sono sempre scambiati, e hanno deciso di non seguire più i reciproci profili.





Nel mondo dei social questo indizio è davvero molto serio ed allarmante. Difficile credere che possa esserci stato un errore per il quale i due hanno smesso di seguirsi. In realtà sembra proprio che abbiano fatto una scelta, anche se per il momento non ci sono ancora conferme o smentite.

Potrebbe trattarsi anche solo di un forte litigio che li ha spinti ad un gesto impulsivo. Non resta che aspettare una dichiarazione ufficiale.