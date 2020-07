Jessica Mazzoli, ex compagna di Morgan, ha deciso di mettere all'asta una lettera d'amore dell'artista lombardo partendo dalla modica cifra di 5 euro

Jessica Mazzoli, ex compagna di Morgan, ha deciso di mettere all’asta una lettera d’amore scrittale dal cantante durante la sua partecipazione a X Factor. Sappiamo bene come il rapporto tra i due sia parecchio oscillante, ma il gesto così estremo compiuto dall’ex gieffina è sembrato davvero una cosa sgradita a diversi utenti dei social.

A portare l’interesse sulla faccenda è stata nella fattispecie l’influencer Deianira Marzano, che ha criticato in maniera pesante il comportamento della donna.

Jessica Mazzoli si sbarazza del passato

A creare scompiglio sul web non è stato tanto il fatto che Jessica abbia deciso di mettere in vendita degli effetti personali. Quanto piuttosto che ci siano persone disposte a pagare, anche con tanto denaro, per comprarli. L’occasione che ha portato l’artista sarda a sbarazzarsi dell’oggetto personale riconducibili a Morgan è stato il suo recente compleanno.

L’asta di cui parliamo è partita da 5 euro, ma già nel giro di poche ore pare sia arrivata a cifre stratosferiche.





Un utente, in particolare, pare aver confermato di essere disposto a spendere fino a 400 euro per possedere la missiva in oggetto.

C’è però stato anche chi ha voluto offrire di più, tanto che nel frattempo la cifra pare sia salita a 600 euro. Jessica Mazzoli, dal canto suo, ha tenuto a precisare che avrebbe accettato anche gli iniziali 5 euro pur di sbarazzarsi di quei contenuti, relativi evidentemente a un passato per lei fin troppo doloroso.