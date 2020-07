Karina Cascella incinta?. La risposta su Instagram che scatena i fan.

Karina Cascella è da sempre molto attiva sui social. Nonostante la sua assenza da qualche mese dalla televisione e dai programmi di Barbara d’Urso, mantiene sempre aggiornati i suoi fan sul profilo Instagram. Qualche ore fa, Karina ha voluto dedicare un po’ del suo tempo a rispondere alle domande che le fanno i suoi follower.

Tra queste, una ha scatenato una serie di sospetti sul web. Un utente, infatti, le ha chiesto se avesse il timore che sua figlia Ginevra potesse soffrire il fatto di restare figlia unica. La risposta della Cascella non si è fatta attendere. Sul web, dopo le parole di Karina, sono sorti dei dubbi su una sua presunta gravidanza.

Karina Cascella è incinta?

Quelle che sono state poste a Karina sono state delle domande molto intime. In tanti, infatti, le hanno chiesto il rapporto con la figlia Ginevra. Alla domanda: “ Senti il pensiero di far crescere Ginevra figlia unica?”, lei ha risposto in maniera inequivocabile. La Cascella ha detto che le piacerebbe sicuramente allargare la sua famiglia e che spera che possa dare alla figlia un fratellino o una sorellina.

Ha, però, subito voluto chiarire e specificare una cosa. Il messaggio non deve essere frainteso.

La risposta di Karina Cascella

Con la sua risposta, infatti, Karina non ha in alcun modo detto di essere in dolce attesa o di aspettare un bambino.

Ha semplicemente manifestato la sua volontà di diventare mamma per una seconda volta al più presto. Per il momento, l’opinionista di Barbara d’Urso si sta godendo le vacanze estive insieme a tutta la sua famiglia. Mai come in questo periodo si considera felice. Ha trovato una grande serenità con il suo nuovo compagno, con cui si sposerà a breve, quando le condizioni sanitarie saranno migliori.