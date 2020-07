Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sognano un altro figlio: la showgirl ha rivelato i dettagli.

Melissa Satta ha confessato che lei e suo marito, Kevin Prince Boateng, starebbero pensando di allargare ulteriormente la famiglia: i due, già genitori di Maddox, desiderano un secondo bambino.

Melissa Satta, il secondo bebè

Dopo un periodo di crisi superato brillantemente, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sembrano aver ritrovato una nuova normalità e oggi sognano di allargare la famiglia.

“Ancora non abbiamo programmato un altro bambino, almeno non per questa estate! Ma lo desideriamo perché non vorrei che Maddox rimanesse figlio unico: ho due fratelli ed è bello condividere”, ha dichiarato la showgirl.





La coppia un anno fa si è temporaneamente separata e sembra che alla base della crisi ci fosse soprattutto la distanza (dovuta in particolar modo alle esigenze lavorative di entrambi).

Oggi fortunatamente i due sembrano essere riusciti a trovare una nuova stabilità, e sui social si mostrano più affiatati che mai (per il loro anniversario di nozze Boateng ha preparato una romantica sorpresa per l’ex velina).

Per quanto riguarda il piccolo Maddox entrambi hanno deciso di voler trascorrere col bambino ogni momento del loro tempo libero, e la showgirl ha rivelato che sarebbe sempre lei in prima persona a metterlo a letto e a cenare con lui: “Cerco di non farmi travolgere dai social: li vivo come un lavoro, quindi da mamma dedico il tempo che ogni altra donna con figli dedica alla sua professione.

Maddox sa che quando lavoro mi devo dedicare a quello, ma poi, quando termino sono io che mi occupo di lui”, ha dichiarato la showgirl. La coppia riuscirà ad esaudire il proprio desiderio allargando ulteriormente la famiglia? La Satta ha dichiarato che lei e Boateng inizieranno a pensare al loro secondo bebè dopo l’estate.