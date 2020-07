Madre, nonna e donna avventurosa: Natalia Estrada ha lasciato per sempre la tv per seguire la sua vera passione.

Quella di Natalia Estrada è senza dubbio una delle bellezze più straordinarie e riconoscibili del panorama televisivo italiano. Dal 2006 però la showgirl ha cambiato radicalmente vita, allontanandosi per sempre dal mondo dei riflettori.

Natalia Estrada ieri e oggi: le foto

Lunghi capelli corvini, occhi da cerbiatta, un fisico da urlo: Natalia Estrada ha cavalcato l’onda del successo tv per tutti i primi anni ’90, ma dal 2006 ha deciso di cambiare radicalmente vita assecondando la sua passione.

Dopo aver recitato nel film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni e dopo esser stata tra i protagonisti de Il gioco delle coppie (dove incontrò il suo primo marito, Giorgio Mastrota) e La sai l’ultima? (al fianco di Gerry Scotti) dal 2006 la showgirl ha abbandonato il mondo dei riflettori per seguire la sua vera passione: l’equitazione.

Dopo essersi trasferita negli States e aver incontrato l’amore della sua vita (Andrea Mischiati, suo secondo marito) la showgirl ha fondato Ranch-Academy.com, sito in cui racconta i suoi viaggi in sella in giro pre gli States.





Natalia Estrada ha una figlia, Natalia Jr, nata dal suo primo matrimonio con Giorgio Mastrota. Nel 2018 la ragazza li ha resi nonni: il 9 giugno 2018 è nato il piccolo Marlo. Nonostante si siano separati, Natalia Estrada e il suo ex marito hanno mantenuto ottimi rapporti anche per il bene della loro figlia.

A rivelarlo è stato lo stesso Mastrota che ha dichiarato: “È stato un grande amore che rimarrà per sempre (…) Ci siamo innamorati, ci siamo amati, abbiamo lavorato insieme, abbiamo creato questa meraviglia della natura e ci siamo lasciati”, ha dichiarato il conduttore.