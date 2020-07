Pietro su Antonella Elia: “È egoista, tipico di chi non ha figli”

Tra i protagonisti della quarta puntata di Temptation Island la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Ecco cosa è successo.

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la quarta puntata trasmessa giovedì 23 luglio 2020. Giunto ormai alla settima edizione, al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane.

Ecco cosa è successo.

Pietro Delle Piane e Antonella Elia

Nel corso della quarta puntata di Temptation Island ad Antonella Elia viene mostrato un video in cui si vede Pietro Delle Piane raccontare ad una delle single di essere triste quando deve lasciare il figlio. A tal proposito Delle Piane ha affermato: “Ma lei non ci pensa, è egoista, tipico di chi non ha figli. Anzi mi dice ‘Se sei malinconico è meglio se non torni’.

Possibile che lei che ha perso i genitori non capisca? Su Instagram mi scrivono ‘Ma come fai a stare con quella?’. Lei poi non sa quello che vuole, è l’eterna indecisa”.

Ma non solo, in compagnia degli altri compagni d’avventura imita Antonella Elisa: “Mi dice ‘Sei un bruto’, usa termini arcaici”. Sempre più vicino alla single Beatrice, Antonella Elia ha quindi commentato: “Sai che ti dico? Spero si fidanzi con quella ragazza.

È perfetta per lui. Sono contenta che lui venga fuori per quello che è, sono molto contenta”.