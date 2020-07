Le prime dichiarazioni di Raffaella Fico su Giulio Fratini, sua nuova fiamma.

Raffaella Fico si è fidanzata e ha rilasciato le prime dichiarazioni su Giulio Fratini. La showgirl è tornata al centro del gossip e si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni durante una sua ospitata nel programma radiofonico “Vivaradio Autostrade per l’Italia” su RTL 102.5.

L’ex gieffina, ai microfoni del conduttore Francesco Fredella, ha parlato della sua vita privata e professionale, raccontando come sta trascorrendo la sua calda estate. Si è parlato anche della sua nuova relazione con l’imprenditore Giulio Fratini.

Raffaella Fico è fidanzata

Raffaella Fico, che ha incantato tutti in bikini, sta vivendo un momento davvero meraviglioso, pieno di felicità e di relax in vacanza. Ha iniziato una relazione con Giulio Fratini, giovane imprenditore inserito nella classifica dei migliori under 30 di Forbes.

La donna ha spiegato che l’uomo ideale per lei dovrebbe essere interessante ed intelligente. L’amore al momento va a gonfie vele e i due sono molto complici, ma per il matrimonio è meglio aspettare. La Fico ha spiegato che in un futuro non lo sa, ma per il momento non ci sta pensando.

Raffaella Fico ha avuto una relazione con Mario Balotelli in passato e ha una figlia di nome Pia, per cui deve pensare anche al suo bene, prima di buttarsi in un matrimonio. La donna ha svelato che le piacerebbe molto partecipare a Pechino Express, visto che è già stata al Grande Fratello e all’Isola dei Famosi. Quando le è stato chiesto con quale partner vorrebbe partire lei ha risposto che non lo sa, ma che avrebbe bisogno di una spalla forte.

Chissà se il suo nuovo compagno sarebbe disposto a partire con lei.