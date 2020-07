Rita Dalla Chiesa ha nostalgia del passato: "Desidero un'aria che non respiro da moltissimo tempo", ha dichiarato la conduttrice.

Dopo essersi sfogata contro il commercio degli animali, la nota giornalista e conduttrice televisiva Rita Dalla Chiesa, ha dichiarato di voler tornare al passato conducendo “Lo Sportello di Forum“. “Desidero quell’aria che non respiro più da molto tempo”, ha detto a Mio la presentatrice.

Dalla Chiesa: “Desidero respirare l’aria del passato”

Già da alcuni anni Rita Dalla Chiesa conduce assieme a Marco Liorni il programma di Rai 1 “Italia Sì“. Mentre sembra che una trasmissione tutta sua non sia nelle sue corde, Rita si è così espressa sul ruolo di opinionista: “Non andrei mai a dare la mia opinione in altre trasmissioni. Dipende tutto da come si fa”. L’unico sogno nel cassetto della presentatrice è quello di tornare a respirare l’aria di “Forum“, il programma che ha condotto per tantissimi anni.

“Mi piacerebbe fare “Lo sportello di Forum“: mi permetterebbe di tornare a respirare quell’aria che non respiro da tanto tempo“, ha dichiarato la Dalla Chiesa a Mio.





Contro il commercio degli animali

Prima di parlare di “Forum”, Rita Dalla Chiesa è tornata a difendere gli animali, sensibilizzando tutti.

Le sue recenti dichiarazioni sul festival della carne di cane di Yulin, in Cina, hanno fatto molto discutere. La giornalista era andata contro questo appuntamento, facendo però successivamente un passo indietro. Con i suoi toni pacati ed eleganti la Dalla Chiesa si è sfogata contro il commercio degli animali, ossia contro chiunque vende e compra cani, dal momento che le strutture sono piene di animali abbandonati in cerca di adozione.