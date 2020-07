Roberta Di Padua, nota protagonista di Uomini e Donne, ha prestato il suo volto per una pubblicità che incentiva l'uso delle protezioni solari

Roberta Di Padua, popolare dama del Trono Over di Uomini e Donne, ha debuttato in una pubblicità. Tra le Instagram Stories della donna sono infatti apparse delle clip che la vedono protagonista di uno spot per la promozione dell’uso delle protezioni solari.

Il video completo lo si può trovare sul profilo social di Gianluca Pistore e lo proponiamo qui di seguito:

Nonostante il tema della campagna molto serio, la dama e il suo co-protagonista hanno smorzato i toni con momenti piccanti e curiosi.

Roberta Di Padua ha inoltre voluto ringraziare la persona che le ha permesso di prender parte a questa pubblicità, dicendosi molto contenta del progetto di cui è diventata testimonial. Anche il mondo del web sembra aver apprezzato parecchio questa clip, tanto da far recapitare all’indirizzo della donna molti commenti positivi.