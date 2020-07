Serena Enardu, occhi lucidi per Pago: “Lasciarsi in modo delicato”

Serena Enardu è tornata a parlare di Pago con gli occhi lucidi.

Serena Enardu, che ha avuto una crisi di pianto, è tornata a parlare di Pago, mostrando i suoi occhi lucidi. La relazione tra l’ex protagonista di Uomini e Donne e il cantante è stata molto travagliata. I due erano in crisi da tempo quando sono andati a Temptation Island e la partecipazione alla trasmissione li ha inevitabilmente portati alla rottura.

Dopo mesi di distanza la coppia si è ritrovata al Grande Fratello Vip, dove Serena è voluta entrare per riconquistare il cuore di Pacifico Settembre. Dopo l’uscita dalla trasmissione, però, i due sono nuovamente arrivati ad una rottura.

Serena Enardu parla di Pago

Serena Enardu, che è stata al centro di una polemica, ha confessato che avrebbe voluto tanto riuscire a rimanere in buoni rapporti con Pago, nonostante la fine della loro storia d’amore.

La donna ha precisato che non sarebbe mai stato possibile perché lui non è della stessa opinione. Secondo la donna succede spesso che non si metta abbastanza impegno nella relazione e si finisca per annoiarsi e di conseguenza distaccarsi. “A volte ci si rende conto che non si è più felici. Ma non significa che uno dei due sia cattivo. Si scopre di non essere compatibili” ha spiegato la Enardu.

“Dico, cavolo, perché non si riesce più a fare ragionamenti insieme, a lasciarsi in un modo delicato? Siamo abituati a dare la colpa all’altro, a dimostrare agli altri che siamo giusti” ha aggiunto la donna. Serena ha voluto sottolineare che non ha nessuna intenzione di riprovarci con Pago, ma che si augura di trovare la felicità e l’amore della sua vita. La commozione durante il suo discorso ha coinvolto anche i fan.