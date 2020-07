Massimo Colantoni e Sonia Onelli sono giunti alla fine della loro storia. Ricordiamo che i due si era conosciuti nella scorsa edizione di Temptation Island e così, dopo diversi rumors sulla presunta rottura, la conferma è giunta proprio dal diretto interessato su Instagram.

A seguito di una certa insistenza da parte dei fan, l’ex concorrente del reality dei sentimenti ha ceduto, rivelando la sua verità in merito alla faccenda.

La convivenza di Massimo e Sonia era iniziata durante la quarantena da coronavirus, ma non ha portato i frutti sperati.

Al contrario ha messo al loro rapporto, che fino a poco tempo fa sembrava andare a gonfie vele.

A Temptation Island, Massimo Colantoni che era andato per capire meglio la sua relazione con l’ex fidanzata Ilaria Teolis. Poi però, del tutto inaspettatamente, aveva trovato l’amore insieme a una delle tentatrici single, Sonia per l’appunto.

Anche questa storia ha tuttavia pagato un pesante pegno a causa delle incomprensioni e delle differenza caratteriali dei due. A mettere luce sulla questione è stato dunque proprio il romano nelle scorse ore, che sul suo profilo social ha cercato di spiegare ai fan la situazione:

È inutile nascondersi dietro a un dito, io e Sonia non stiamo più insieme. Spesso nella vita gli obiettivi di una coppia non sono comuni. A volte il coinvolgimento e i valori condivisi non si trovano sullo stesso piano. Ho messo tutto me stesso in questa relazione, ma nonostante sia finita non rinnego il tempo investito insieme e gli attimi condivisi. Sono vero e trasparente e ci tenevo a dirlo a voi che mi seguite e supportate sempre.