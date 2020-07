Temptation Island, Pietro Delle Piane: “L’ho baciata”

In un nuovo video si vedono la tentatrice Beatrice e Pietro Delle Piane eludere le telecamere.

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la quarta puntata trasmessa giovedì 23 luglio 2020. Giunto ormai alla settima edizione, al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane.

Ecco cosa è successo.

Pietro Delle Piane e Antonella Elia

Giunto il momento del falò delle fidanzate, Antonella Elia assiste ad un video in cui vede Pietro Delle Piane e la tentatrice Beatrice eludere le telecamere. Quando Beatrice torna tra i fidanzati, non riesce a smettere di ridere. Poco dopo arriva anche Pietro, bacia sulla guancia alcune single e Beatrice esclama: “Non vi fidate di Pietro”, con lui che afferma: “Tu è come se me lo avessi dato”.

Lorenzo quindi raggiunge Pietro Delle Piane e gli chiede: “Ma che caz** hai fatto?”. Pietro Delle Piane dal suo canto ammette: “L’ho baciata“.

Lorenzo Amoruso quindi sottolinea: “Ma sei scemo? Ci sono le telecamere! Devo fare la guardia?” e aggiunge: “Falla finita, tronca, domani resetta. Tranquillizzati, fatti una doccia fredda”. Pietro Delle Piane continua: “Io voglio tranquillità”, per poi aggiungere: “Meglio sfacciato che cog**one”. Antonella Elia rimane sconvolta dal video e alla domanda del conduttore se vuole rivederlo risponde: “Rivederlo di nuovo mi viene da vomitare, preferisco evitare di vomitare.

Ho visto quello che dovevo vedere“. In seguito, comunque, decide di rivedere il video nel pinnettu.