Tina Cipollari e il fidanzato Vincenzo si sono lasciati? C’entra Kikó Nalli?.

Secondo le ultime indiscrezioni, la storia d’amore tra Tina Cipollari e Vincenzo, un ristoratore fiorentino, sarebbe finita. Tra i due le cose non andavano bene già da tempo. Infatti, erano tante le voci che parlavano di una crisi. Proprio ora, pare, sia arrivata la rottura.

A lanciare la notizia è stato il settimanale DiPiù. Stando alle parole degli amici del l’opinionista di Uomini e Donne, sarebbe stata proprio la Vamp Tina a chiudere il rapporto con Vincenzo. I motivi sarebbero tanti. Prima di tutto la lontananza. Tina, infatti, lavora a Roma. Nella capitale ha anche i tre figli da gestire e seguire. Vincenzo, invece, lavora in Toscana dove è proprietario di una prestigiosa osteria. Non è finita qui.

Pare, infatti, che nella rottura centri anche Kikó Nalli. Il parrucchiere, concorrente del Grande Fratello 16, lo scorso inverno ha avuto un malore. Tina, sua ex moglie, pare sia corsa subito in ospedale. Proprio tra le corsie e i reparti, pare, sia scoccata nuovamente la scintilla dell’amore.

Amore finito tra Tina e Vincenzo?

Ecco cosa ha scritto il settimanale DiPiù. “Tina era stanca di vivere un amore a distanza ma soprattutto ha sempre sperato di ritrovare una certa intesa con suo marito, anche per il bene dei loro bambini”. Queste sono le parole di un amico della Cipollari. Stando a quanto lui dice, pare che Tina e Vincenzo non si siano nemmeno visti dopo il periodo del lockdown.

Sul fronte Kikó le cose non vanno diversamente. Sebbene non abbia mai ufficializzato la fine della relazione con la professoressa siciliana Ambra Lombardo, anche lei concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso, i due non si sono più visti insieme.

Il desiderio di Tina Cipollari

“Anche se in tv si mostra in un modo, Tina è in realtà una donna d’altri tempi, crede molto in alcuni valori. E, oltre che nella dieta, ora vuole impegnarsi anche per rimettere insieme la sua famiglia, in cui ha sempre creduto e su cui ha sempre puntato”.

Così ha concluso DiPiù. Intanto Tina si sta godendo le vacanze sulle coste della Sardegna insieme ai suoi tre figli.