Valentina Fico, ex moglie dell'attuale premier Giuseppe Conte, è stata immortalata a una festa romana: la foto dell'abbondante décolléte

Valentina Fico, ex moglie dell’attuale premier Giuseppe Conte, è stata beccata al party del Circolo Canottieri di Roma. A lanciare per primo lo scoop è stato il sempre informato Dagospia, che ha anche svelato quali voci si sarebbero sollevate al suo arrivo.

La donna, che pare non aver mai divorziato del Presidente del Consiglio, è stata vista con un abito davvero succinto, che ne metteva in mostra l’abbondantissimo décolléte. Alcuni, sempre secondo il sito gossipparo, si sarebbero addirittura chiesti se si sentisse come… Valeria Marini!

Valentina Fico vince contro il Tar

L’ex signora Conte è peraltro di recente tornata sull’onda della cronaca per aver vinto contro il Tar, ottenendo un risarcimento dopo circa tredici anni. Il motivo del ricorso era stata la decisione dell’Avvocatura di escluderla dalla divisione dei premi delle cause vinte insieme ad altre colleghe durante la maternità. La scelta poteva in qualche modo essere comprensibile, visto che le dipendenti non erano state al lavoro per lunghi mesi, escludendone dunque i successi professionali.

A parer loro, invece, il congedo di maternità non era una scelta personale, ma un obbligo di legge. Pertanto anche il loro stipendio mensile doveva rimanere immutato, compresi premi e forfait.