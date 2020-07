Alessandro Basciano ha ammesso di aver baciato Valeria Liberati a Temptation Island.

Alessandro Basciano si confessa e racconta tutta la verità sul bacio con Valeria Liberati. I due non hanno lasciato insieme la trasmissione, ma durante un’intervista al Magazine di Uomini e Donne il tentatore ha voluto svelare tutta la verità su quello che c’è stato.

“Se ti chiedono, nega” aveva detto Alessandro a Valeria dopo un bacio che avevano cercato di nascondere alle telecamere. Alessandro ha ammesso che il bacio c’è stato, ma che tra di loro non è scattato niente di romantico e c’è solo un grande affetto.

Alessandro Basciano svela la verità

Alessandro Basciano e Valeria Liberati si sono baciati, anche se il tentatore ha deciso di negare per tutelare la ragazza.

“Mi ero accorto di quanto fosse preoccupata di quale immagine di lei potesse venire fuori nel caso in cui si fosse lasciata andare e volevo proteggerla da questo. Aveva mille paranoie, ma era giusto che facesse quello che si sentiva di fare. Credi si sia comportata in modo coerente, soprattutto a fronte di un rapporto che dall’altra parte era totalmente consumato” ha spiegato Alessandro Basciano.

Vedendo la vicinanza tra Alessandro e Valeria, Ciavy ha chiesto il falò immediato, che li ha portati ad uscire separati dal villaggio. La produzione non ha ancora trasmesso ciò che è accaduto in seguito tra la ragazza e il tentatore, ma lui ha voluto chiarire che tra di loro c’è solo un forte affetto. “Di qualsiasi cosa dovesse avere bisogno, io ci sarò” ha spiegato. “Dopo una simile rottura, per esperienza, credo che nessuno sia davvero pronto ad intraprendere un’altra relazione perché finirebbe per trascinarsi i fantasmi del passato.

Lei mi ha fatto rivivere tanti ricordi e io spero di essere stato all’altezza del suo percorso. Voglio che Valeria ritrovi la sua felicità” ha spiegato Basciano, chiarendo una volta per tutte la loro relazione.