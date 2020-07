Belen Rodriguez fa il pieno di like in lingerie, ma ai fan non sfugge un dettaglio nel fisico della showgirl.

Sui social Belen Rodriguez ha condiviso uno scatto in cui sembrerebbe leggermente “ingrassata” rispetto al solito. I fan non hanno perso occasione per farglielo notare, e ovviamente non sono mancati centinaia di complimenti per la forma da urlo della showgirl.

Belen Rodriguez ingrassata? La foto

Belen ha sempre sfoggiato un fisico da urlo, e a provarlo ci sono anche le moltissime foto che la showgirl ha condiviso con i fan e che risalgono a prima che diventasse famosa. In uno dei suoi ultimi scatti in lingerie Belen – secondo alcuni followers – sembrerebbe leggermente ingrassata. In tanti hanno detto di trovarla meglio con qualche chilo in più, ma è possibile che si tratti anche solo di un gioco di luci.





Dopo la seconda separazione dal marito, Stefano De Martino (con cui avrebbe addirittura evitato di salutarsi in aeroporto), la showgirl sembrava decisamente dimagrita e provata.

In un video sui social aveva rivelato che stesse soffrendo, ma non ha mai spiegato per quale motivo lei e Stefano abbiano deciso di mettere fine alla loro storia d’amore.

Oggi sembra che al fianco di Belen ci sia Gianmaria Antinolfi, con cui a sorpresa è stata pizzicata anche durante la breve vacanza a Ibiza fatta insieme agli amici e a suo figlio, Santiago. Proprio di ritorno dalla mini-vacanza la showgirl avrebbe incontrato De Martino all’aeroporto di Milano, dove Stefano si era recato per andare a prendere Santi.

Tra lui e Belen il gelo sarebbe stato palpabile e secondo i rumor in circolazione la rottura tra i due sarebbe ormai definitiva.