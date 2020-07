Cecilia Rodriguez e il fratello Jeremias hanno risposto alle critiche di Barbara Alberti: “Stiamo bene”.

La famiglia Rodriguez è sempre al centro del gossip. Protagonista del momento, ovviamente, è la più famosa delle sorelle, Belen. La Rodriguez sta passando un momento abbastanza particolare dopo la separazione dall’ormai ex marito Stefano De Martino a causa, pare, di un presunto flirt con la conduttrice Alessia Marcuzzi.

A finire sotto accusa non è solamente la conduttrice di Tu si que Vales ma anche gli altri due fratelli, Cecilia e Jeremias. Ospite nel programma di Adriana Volpe, “Ogni Mattina”, la scrittrice e opinionista Barbara Alberti ha espresso alcune critiche nei confronti di Cecilia e del suo fidanzato Ignazio Moser. Stando alle sue parole, infatti, la loro sarebbe una vita frivola, priva di contenuto, basata solo sulla popolarità riflessa della sorella.

La Alberti è stata molto dura, dicendo che Cecilia e Jeremias devono ringraziare Belen per esser diventati famosi mentre Ignazio suo padre, il famoso ex ciclista Francesco Moser. Ovviamente, le parole della scrittrice non sono passate di certo inosservate.





La risposta di Cecilia alle critiche

Tanti sono stati coloro che hanno condiviso il pensiero di Barbara. Molti altri, invece, hanno sostenuto i fratelli Rodriguez. Proprio Cecilia, su Instagram, ha voluto chiarire la questione, chiudendo ogni polemica. Se da un lato, Ignazio Moser ha risposto in maniera diretta alle parole di Barbara Alberti, dall’altro Cecilia Rodriguez ha scelto un atteggiamento differente. “Comunque stiamo molto bene!”, ha scritto su Instagram mentre era in viaggio verso Panarea con il fratello e il fidanzato.

I ragazzi sono più felici che mai e si stanno godendo un periodo di vacanze e relax nell’isola siciliana. Insomma, pare proprio che le critiche di Barbara Alberti non li hanno toccati più di tanto.