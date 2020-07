Chiara Ferragni guadagna 59.700 dollari a post, ma ha perso 20 posizioni nella top 100 dei più ricchi.

Chiara Ferragni, che potrebbe essere in dolce attesa, ha perso 22 posizioni nella classifica dei più ricchi, durante questo 2020. La lista “Instagram Rich List 2020” riguarda le star che guadagnano di più con un post pubblicato sul loro profilo e la Ferragni durante quest’anno così delicato e particolare ha perso ben 22 posizioni, ottenendo il 65esimo posto, contro la 43esima posizione del 2019.

Un duro colpo per l’influencer, anche se i guadagni che riesce ad ottenere sono così alti da far girare la testa e da renderla pienamente soddisfatta di se stessa.

Chiara Ferragni scende di 22 posizioni

Chiara Ferragni, che si è dedicata al twerk, ha perso 22 posizioni nella classifica “Instagram Rich List 2020” dell’agenzia inglese Hopper Hq. Questa classifica si basa sui prezzi che le società sarebbero disposte a pagare per vedere un prodotto sponsorizzato sul profilo social di un personaggio conosciuto.

Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile anche per gli influencer e il mondo dei social network, per questo Chiara Ferragni ha perso così tante posizioni. Nonostante questo rimane l’influencer più famosa, ricca e amata in Italia.





I guadagni di Chiara Ferragni, però, sono nulla rispetto a quelli delle prime dieci posizioni della classifica.

Alla decima posizione troviamo il calciatore Neymar da Silva Santos Junior, con 704.000 dollari a post. Alla nona posizione c’è Taylor Swift, con 722.000 dollari a post, mentre alla ottava posizione troviamo Justin Bieber, con 747.000 dollari a post. Alla settima posizione c’è Beyonce Knowles, con 785.000 dollari a post, alla sesta posizione troviamo Selena Gomez, con 848.000 dollari a post e alla quinta Ariana Grande con 853.000 dollari a post.

La quarta posizione è occupata da Kim Kardashian, con 858.000 dollari. Sul podio troviamo Cristiano Ronaldo, con 889.000 dollari a post, Kylie Jenner, con 986.000 dollari a post e Dwayne Johnson, che si è aggiudicato la prima posizione con 1.015.000 dollari.