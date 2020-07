Chiara Ferragni è di nuovo incinta? Il gossip sull'imprenditrice digitale si riaccende per via di alcune foto comparse sui social

Chiara Ferragni è tornata alla ribalta del gossip, ancora una volta per la sua seconda presunta gravidanza, peraltro mai confermata. Da mesi serpeggiano rumors sull’imprenditrice cremonese, ai quali solo nelle scorse ore lei stessa ha voluto dare finalmente una risposta definitiva.

Pur non avendo mai nascosto il desiderio di diventare genitori per la seconda volta, Chiara e Fedez hanno anche dichiarato che questo non è il momento migliore, per i loro rispettivi impegni di lavoro.

Ad ogni modo, quello che ha scatenato nei fan il sospetto che la blogger possa essere di nuovo incinta sono alcune sue recentissime foto comparse su Instagram.

Negli scatti in questione si intravede infatti un pancino sospetto, che ha fatto subito parlare i più maliziosi. A quel punto proprio Chiara Ferragni ha deciso di intervenire, precisando: “Guys, è il vestito messo con la cintura così”. Colpa dunque della cintura, che ha creato un rigonfiamento simile a quello di una piccola pancia in dolce attesa. Non resta dunque che attendere prossime eventuali novità per sapere se Leone avrà quanto prima un fratellino o una sorellina.