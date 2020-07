Chiara Ferragni, il twerk conquista tutti… ma c’è il trucco

Chiara Ferragni regina del twerk come Elettra Lamborghini? L'influencer ha svelato il suo trucco.

Chiara Ferragni si è lanciata in movimenti di bacino scatenati e un twerk bollente, ma poi ha svelato il suo trucco: con la complicità del marito Fedez l’influencer ha realizzato un video esilarante.

Chiara Ferragni: il twerk scatenato

Come sempre i Ferragnez fanno divertire fan con siparietti a dir poco esilaranti: in uno dei suoi ultimi video l’influencer si è lanciata in un twerk bollente, ma poi ha svelato il suo trucco.

A muoverle le gambe a ritmo di musica sarebbe stato presente suo marito, Fedez, sdraiato sul pavimento. Il video ha fatto il pieno di like e c’è chi l’ha addirittura paragonata alla Regina del Twerking Elettra Lamborghini.

“Corso di Twerk per principianti”, ha ironizzato il marito dell’influencer, Fedez. I due, in vacanza in giro per l’Italia, hanno deciso di visitare alcuni dei musei e delle Gallerie italiane più famose, ma non sono stati esenti da critiche.

Nelle scorse settimane Chiara Ferragni e suo marito sono stati travolti dalle polemiche per aver scattato delle foto all’interno della Cappella Sistina, mentre dopo la loro visita alle Gallerie degli Uffizi sui social è scoppiata una bufera contro un post incriminato postato dal museo stesso (e in cui si paragonava Chiara Ferragni alla Venere di Botticelli).

Chiara Ferragni e suo marito hanno replicato alle critiche, ed entrambi hanno esultato quando proprio le Gallerie degli Uffizi hanno registrato un 24% in più di visitatori (dopo la loro visita)