Un abito che ha portato con sé tanto chiacchiericcio quello scelto da Eleonora Von Habsburg. Per il suo matrimonio, avvenuto in gran segreto, con il pilota belga Jerome D’Ambrosio, l’archiduchessa ha stupito tutti con un tubino bianco e senza velo.

L’abito di Eleonora Von Habsburg

Niente pomposità, ricami o fronzoli per Eleonora ma un semplice abito bianco che le cadeva a pennello e che le faceva risaltare il suo fisico da modella. Firmato Carolina Herrera, il vestito è composto, appunto, da una gonna al ginocchio e, in alto, uno scollo a barca decorato con una cascata di ruches che lasciavano scoperte le spalle. Per quanto riguarda le scarpe, invece, l’arciduchessa ha scelto dei semplici sandali bianchi con il tacco.

Altra sorpresa, l’assenza del velo. La nipote dell’ultimo imperatore d’Austria, infatti, ha optato per una più sbarazzina veletta applicata sui suoi capelli dolcemente raccolti.

Non è di certo la prima volta che una donna di casa reale abbia infranto il rigido regolamento matrimoniale, come ha fatto Megan Markle per il suo bouquet. Lo stupore per questa scelta azzardata è stata tanta ma comunque ben accettata tra i pochi presenti alla celebrazione e non.

Infatti, oltre al fatto di essere il secondo royal wedding a essere celebrato (il primo è quello tra Beatrice di York ed Edoardo Mapelli avvenuto a distanza di pochi giorni) gli occhi non potevano che essere stati tutti per la giovane e per il suo abito anti-convenzionale.

Malgrado la pandemia da Coronavirus, che, appunto, ha negato, e successivamente limitato, a reali e non di poter vivere a pieno il giorno più importante di tutti, la celebrazione, in rito civile, è avvenuta.

A sorpresa nella location di Monaco di Baviera Eleonora e il suo neo-marito Jermone hanno riunito pochi intimi per il primo “sì”. Gli sposi, comunque, promettono, una volta finita l’emergenza Coronavirus, di celebrare l’evento con una grande festa insieme a un numero più consistente di amici e di parenti.