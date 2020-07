Archiviata la liaison con Bettuzzi Elisabetta Gregoraci ha trovato un nuovo amore? Le foto che lo proverebbero.

Dopo la quarantena a Monte Carlo (nella casa dell’ex marito, Flavio Briatore) Elisabetta Gregoraci si è concessa una vacanza in barca in compagnia del figlio, Nathan Falco, e di un misterioso “amico”.

Elisabetta Gregoraci: la vacanza in barca

Elisabetta Gregoraci è stata paparazzata durante un siparietto bollente con un amico misterioso, con lei in barca durante la vacanza che la showgirl si è concessa insieme al figlio, Nathan Falco.

Nelle immagini si vede la showgirl mentre è intenta a “liberarsi” dall’abbraccio dell’uomo misterioso che era con lei.





Sui social c’è già chi si chiede se la showgirl non abbia trovato un nuovo amore, ma per il momento sulla questione non sono emerse conferme. Archiviato il matrimonio con Briatore e una liaison con Francesco Bettuzzi, Elisabetta Gregoraci ha rivelato di volersi dedicare completamente a suo figlio, Nathan Falco.

Per il bene del bambino lei e Briatore hanno mantenuto rapporti pacifici e hanno trascorso insieme anche la quarantena per l’emergenza Coronavirus (nella casa di lui a Monte Carlo).

Lo stesso Briatore avrebbe prestato la sua lussuosa barca all’ex moglie per la vacanza fatta dopo il lock down.

I due ex coniugi avrebbero anche continuato a vivere vicini, così da consentire al figlio di vederli frequentemente entrambi: “Nathan sta tra casa mia e casa di Elisabetta. Sono a 300 metri una dall’altra”, ha confessato lo stesso Briatore. In passato il piccolo Nathan Falco è stato vittima di insulti sui social a cui ha risposto lo stesso imprenditore, che lo ha difeso a spada tratta.